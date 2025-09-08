به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز در یکی از شهرک‌های حومه شهر کرمان خبر داد.

سرهنگ حسن خالقی بیان کرد: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق و جمع آوری دستگاه‌های ارز رمز دیجیتال غیر مجاز در سطح استان کرمان، با اقدامات مأموران این پلیس و همکاری کارشناسان اداره برق ۱۸ دستگاه ماینر فعال در یک کارگاه شهرک صنعتی جمع آوری شد.

وی افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

خالقی، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش این دستگاه‌های پرمصرف برق ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده که شناسایی مکان‌های راه اندازی این دستگاه‌ها و جمع آوری آنها با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان نیز می‌توانند گزارشات خود را از طریق سامانه ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اعلام کنند.