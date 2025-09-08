پخش زنده
رئیس اداره امور بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد: مرگ، ویرانی، قحطی و آوارگی غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه نتیجه سیاستهای اسرائیلی است که در تعارض با قوانین بینالمللی و بیتوجهی به جامعه بینالملل رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رئیس اداره امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیهای خطاب به جامعه بین الملل افزود: از غیرنظامیانی که به شکل تاسف باری در غزه محبوس شدهاند حمایت کنید و تدابیر تعیین شده از سوی دادگاه لاهه را انجام داده و جنگ را متوقف کنید.
در ادامه بیانیه آمده است دستور کوچ اجباری اخیر که از سوی ارتش «اسرائیل» علیه فلسطینیان شهر غزه پس از گذشت دو هفته از تاکید بر وقوع قحطی و در سایه حملات سنگین نظامی صادر شده است.
این مقام ارشد سازمان ملل در پایان تاکید کرد احتمالات مطرح شده در خصوص جلوگیری از گسترش قحطی به دیرالبلح و خان یونس بسیار ضعیف است.
پیشتر روز شنبه استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی درباره حملات اسرائیل به غزه و کوچ اجباری مردم گفت که این حملات باعث آوارگی بیشتر مردم میشود.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: چادرهایی که آوارگان در آنها پناه گرفتهاند، در حمله اسرائیل به یک برج در شهر غزه آسیب دیدهاند.
دوجاریک به دستور تخلیه اجباری ارتش اسرائیل برای ساکنان داخل بزرگترین برج شهر غزه گفت: «ما همچنین نگران اعلام این خبر هستیم که به زودی برجها و ساختمانهای بلند بیشتری مورد حمله قرار خواهند گرفت.»
سخنگوی سازمان ملل گفت: «این تحولات باعث میشود تعداد بیشتری از مردم غزه مجبور به فرار از مکانی شوند که تقریباً همه قبلا بارها آواره شدهاند و همانطور که میدانید، قحطی در آنجا به تازگی تایید شده است.»
دوجاریک تصریح کرد: همکاران بخش بشردوستانه ما میگویند که در شمال، مردم خسته شدهاند نه تنها به این دلیل که مکانهای اسکان موقت آوارگان بیش از حد شلوغ هستند بلکه به این دلیل که حمل و نقل میتواند تا یک هزار دلار هزینه داشته باشد.»