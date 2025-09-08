پخش زنده
درپی وقوع زلزله در شرق افغانستان، ایران از طریق زمینی و هوایی چند محموله کمکهای امدادی به افغانستان ارسال کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور در جریان امضا دفتر یادبود جانباختگان زلزله اخیر افغانستان در سرکنسولگری افغانستان در مشهد، گفت: پس از این حادثه، به سرعت اقدامات لازم برای ارسال محمولههای کمکهای امدادی و درمانی به زلزله زدگان در دستور کار مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفت.
احمد معصومی فر ادامه داد: آمادگی داریم در صورت اعلام فهرست کالاهای مورد نیاز از طرف مقامات افغانستان، کمکهای بیشتری را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق این کشور ارسال کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین موسسات خیریه در خراسان رضوی و شهرداری و شورای شهر مشهد برای ارسال انواع کمکهای امدادی و انساندوستانه را به زلزله زدگان شرق افغانستان اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور ادامه داد: شرکتهای تجاری ایرانی و افغانی مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اعلام آمادگی کردهاند تا کمکهای مالی جهت بازسازی مناطق زلزله زده افغانستان اختصاص دهند.
نورمحمد متوکل، سرپرست سرکنسولگری افغانستان در مشهد هم در این دیدار، گفت: ملت و دولت ایران همواره در سختیها و مشکلات در کنار ملت افغانستان بودهاند و ما قدردان این کمکها و همدردیها هستیم.
کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و عربستان و سازمان ملل در مشهد دارای کنسولگری و دفتر نمایندگی فعال هستند.