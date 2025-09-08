تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه اقتدار و انسجام ملت ایران مرهون خون پاک شهیدان است، گفت: خون پاک شهدا، موجی از بیداری در میان ملت‌ها ایجاد کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیت الله مروی با حضور در منزل شهیدان حاجی زاده، فرمانده هوافضا و شهید باقری، فرمانده موشکی این نیرو، با خانواده این شهیدان سرافراز دیدار کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه امروز موقعیت و قدرت کشور را مرهون شهدایی هستیم که در حوزه هوافضا و در بخش‌های عملیاتی، فنی زحمات فراوانی کشیدند، گفت: این افتخارات تا ابد جزء باقیات الصالحات است و اجر و ثوابش برای آنان و خانواده هایشان باقی می‌ماند.

وی خطاب به خانواده این شهدا گفت: صبر شما هم اجر جزیل دارد و امیدواریم خداوند به شما نیز آرامش خاطری بدهد. آبت الله مروی افزود: این ما هستیم که باید امتحان پس بدهیم و آنچه بر عهده ما گذاشته شده است را انجام دهیم و بی شک مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران طی خواهد شد.



تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار با بیان اینکه دشمنان بیش از هر زمان دیگر در تلاش هستند با جنگ روایت‌ها و عملیات روانی صفوف ملت ایران را دچار تفرقه کنند، افزود: همبستگی و یکپارچگی مردم سدی استوار در برابر توطئه‌های آنان شده است.

سردار شهید امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه و سردار محمود باقری، فرمانده یگان موشکی این نیرو به همراه جمعی دیگر از همکارانشان، ۲۳ خرداد در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.