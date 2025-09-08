به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه امروز ۱۷ شهریور با حضور مسؤولان ملی و استانی در دانشگاه فرهنگیان ساری برگزار می‌شود.

سی‌وپنجمین دوره مسابقه‌های دانشجو معلمان سراسر کشور در هفت بخش و ۳۶ رشته به میزبانی استان مازندران و با حضور ۸۶۳ دانشجو معلم از سراسر کشور برپا می‌شود.

مسابقه‌ها قرار است در دو شهر ساری و قائمشهر به ترتیب برای پسران و دختران برگزار شود. مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز روز جمعه ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد و داوری این رقابت‌ها را داوران ملی و استانی برعهده دارند.