سیوپنجمین جشنواره قرآنی دانشجو معلمان سراسر کشور از امروز هفدهم تا ۲۱ شهریور در دانشگاه فرهنگیان ساری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه امروز ۱۷ شهریور با حضور مسؤولان ملی و استانی در دانشگاه فرهنگیان ساری برگزار میشود.
سیوپنجمین دوره مسابقههای دانشجو معلمان سراسر کشور در هفت بخش و ۳۶ رشته به میزبانی استان مازندران و با حضور ۸۶۳ دانشجو معلم از سراسر کشور برپا میشود.
مسابقهها قرار است در دو شهر ساری و قائمشهر به ترتیب برای پسران و دختران برگزار شود. مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره نیز روز جمعه ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد و داوری این رقابتها را داوران ملی و استانی برعهده دارند.