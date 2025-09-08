پخش زنده
شبکه نمایش به مناسبت سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور، فیلم «جمعه دوازده و چهل و پنج دقیقه» محصول ۱۳۸۷ را پخش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم «جمعه دوازده و چهل و پنج دقیقه» به کارگردانی سعید ابراهیمیفر دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ساعت ۱۵ روانه آنتن میشود.
در این اثر داستان خانوادهای بیان میشود که با وقوع حوادث ۱۷ شهریور زندگیشان تغییر میکند.
داستان زنی که فرزندی به نام فرید دارد و بسیار مراقب اوست.
فرید روز ۱۷ شهریور به بهانه خرید از خانه خارج میشود و...
نازنین فراهانی، میلاد کی مرام، فاطمه نقوی، ستاره پسیانی، آفرین چیتساز و ملیحه نیکجومند در این فیلم بازی کردهاند.