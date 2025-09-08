پخش زنده
باغات بادام دهستان نصرآباد این روزها با هجوم آفت روبهرو شدهاندکه این موضوع نگرانی کشاورزان منطقه را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کشاورزان منطقه میگویند چندین بار اقدام به سمپاشی کردهاند، اما این روشها بیاثر بوده و وضعیت درختان روزبهروز وخیمتر میشود. یکی از باغداران که بیش از ۱۰ سال در این حوزه فعالیت دارد، میگوید: «دو سال پیش اولین بار آفت را دیدم، ولی امسال اوضاع بسیار بدتر شده است.»
کارشناسان جهاد کشاورزی علت اصلی گسترش این آفت را تغییرات آب و هوایی و استفاده نادرست از سموم عنوان میکنند. به گفته آنان، برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره به کشاورزان برای مقابله اصولی با این آفت آغاز شده است.
درختان بادام که اصلیترین منبع درآمد کشاورزان نصرآباد محسوب میشوند، اکنون در معرض نابودی قرار گرفتهاند. مسئولان و کارشناسان تأکید دارند که همکاری میان کشاورزان و نهادهای مربوط برای مدیریت علمی و پایدار این آفت ضروری است.
کارشناسان برای مقابله با آفت زدگی باغات بادام نصرآباد، پیشنهادهایی شامل استفاده از روشهای علمی و بیولوژیکی در مبارزه با آفات، برگزاری کارگاههای آموزشی برای افزایش آگاهی کشاورزان و حمایتهای دولتی برای تأمین منابع مالی و فنی داشتهاند.
کشاورزان امیدوارند با اجرای این راهکارها، باغات بادام نصرآباد دوباره رونق گرفته و شکوفههای سفید آن بار دیگر امید و درآمد را به زندگی روستاییان بازگرداند.