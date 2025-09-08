به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کشاورزان منطقه می‌گویند چندین بار اقدام به سم‌پاشی کرده‌اند، اما این روش‌ها بی‌اثر بوده و وضعیت درختان روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. یکی از باغداران که بیش از ۱۰ سال در این حوزه فعالیت دارد، می‌گوید: «دو سال پیش اولین بار آفت را دیدم، ولی امسال اوضاع بسیار بدتر شده است.»

کارشناسان جهاد کشاورزی علت اصلی گسترش این آفت را تغییرات آب و هوایی و استفاده نادرست از سموم عنوان می‌کنند. به گفته آنان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره به کشاورزان برای مقابله اصولی با این آفت آغاز شده است.

درختان بادام که اصلی‌ترین منبع درآمد کشاورزان نصرآباد محسوب می‌شوند، اکنون در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. مسئولان و کارشناسان تأکید دارند که همکاری میان کشاورزان و نهاد‌های مربوط برای مدیریت علمی و پایدار این آفت ضروری است.

کارشناسان برای مقابله با آفت زدگی باغات بادام نصرآباد، پیشنهاد‌هایی شامل استفاده از روش‌های علمی و بیولوژیکی در مبارزه با آفات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی کشاورزان و حمایت‌های دولتی برای تأمین منابع مالی و فنی داشته‌اند.

کشاورزان امیدوارند با اجرای این راهکارها، باغات بادام نصرآباد دوباره رونق گرفته و شکوفه‌های سفید آن بار دیگر امید و درآمد را به زندگی روستاییان بازگرداند.