به گزارش خبرگزاری صداو سیما، حمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره خاطرنشان کرد: عملیات ما تا تحقق اهداف تعیین‌شده متوقف نمی‌شود و دشمن صهیونیستی باید بداند که خون رهبران و وزیران شهید ما هدر نخواهد رفت.

این سخنان پس از آن بیان می‌شود که نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای رسمی شامگاه یکشنبه اعلام کرد که یگان پهپادی آن روز یکشنبه عملیاتی گسترده را علیه چندین هدف در سرزمین‌های اشغالی اجرا کرده است.

بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با صدور بیانیه‌ای از اجرای یک عملیات پهپادی وسیع علیه اهداف صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: در پی تداوم جنایات نسل‌کشی و محاصره مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی و در چارچوب موضع ثابت یمن در حمایت از مقاومت فلسطین، یگان پهپادی ارتش یمن چندین حمله موفق علیه اهداف دشمن انجام داد.

در این بیانیه اعلام شد: جزئیات این عملیات به شرح زیر است؛ اصابت مستقیم یک پهپاد به فرودگاه «رامون» در جنوب سرزمین‌های اشغالی که موجب توقف فعالیت و پرواز‌ها در این فرودگاه شد. همچنین سه پهپاد به دو هدف حساس نظامی در منطقه نقب برخورد کردند. یک مرکز حیاتی در عسقلان نیز با یک فروند پهپاد مورد اصابت قرار گرفت.

یحیی سریع در ادامه گفت: یک پهپاد به فرودگاه «اللد» (بن گوریون) اصابت کرد و دو پهپاد به یک هدف حیاتی در اشدود برخورد کردند.

بر اساس این بیانیه، عملیات مذکور به اهداف خود دست یافته و سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی و آمریکایی در رهگیری و شناسایی بخش قابل توجهی از پهپاد‌ها ناکام مانده‌اند.

ارتش یمن ضمن اعلام ادامه روند عملیات‌های خود علیه اسرائیل، به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی هشدار داد که فرودگاه‌های داخل فلسطین اشغالی دیگر امن نیستند و هرگونه تردد در آنها با خطر حمله مواجه خواهد بود.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «نیرو‌های مسلح یمن در حمایت از مردم غزه و تا توقف کامل تجاوز و رفع محاصره، به حملات خود ادامه خواهند داد. سلاح‌های یمنی به‌طور مستمر در حال توسعه بوده و در آینده شاهد عملیات‌های مؤثرتر خواهیم بود.»

این بیانیه در پایان با تأکید بر عزم یمن برای تداوم نبرد، تصریح می‌کند که حملات اخیر بخشی از «جهاد مقدس و نبرد موعود» است و روز‌های آینده حقایق بیشتری از توانایی نیرو‌های یمنی در ضربه‌زدن به اهداف حساس اسرائیلی آشکار خواهد شد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که منابع رسانه‌ای عصر امروز از حمله پهپادی یمن به سرزمین‌های اشغالی خبر داده بودند.