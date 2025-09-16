مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه این استان در حال گذار از وضعیت توسعه‌ای به سمت تاب‌آوری در حوزه منابع آبی است تأکید کرد: آبزی‌پروری در مناطق بالادست سدها ممنوع است تا از منابع آبی موجود به بهترین شکل محافظت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛رضا موسوی مشکینی، با تشریح عملکرد حفاظت محیط زیست، گفت: طرح‌های مهمی در حوزه اقدامات محیط زیستی در استان در واحد‌های صنعتی اجرا شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با بیان اینکه پایش‌های فصلی واحد‌های صنعتی در استان انجام می‌گیرد، ادامه داد: طرح تفصیلی مدیریت پسماند با شهرداری و محیط زیست هنوز در مرحله چالش رها سازی شیرابه‌ها است.

وی با بیان اینکه مدیریت پسماند‌های شهری زنجان وضعیت خوبی ندارد، گفت: در صدد مدیریت پسماند‌های با متولیان این حوزه در واحد‌های صنعتی سرب و روی و پسماند‌های شهری هستیم.

موسوی مشکینی، با اشاره به کمبود آب و خشکسالی دراستان، ادامه داد: استخر‌های ماهی دارای چاه آب با خشکی چاه‌ها در مجموعه‌های خود مواجه هستند.

وی، آبزی پروری در بالا دست سد‌ها را ممنوع اعلام کرد و گفت: هم اکنون از وضعیت توسعه‌ای به سمت تحمل و تاب آوری در سال‌های خشکسالی می‌رویم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، با اشاره به خشکی رود خانه‌ها، چاه‌ها و استخر‌ها دراستان، گفت: باید اذعان کرد تا به امروز اقدامات اساسی و موثر در حوزه آب و محیط زیست در استان و کشور نبوده است.

موسوی مشکینی، با بیان اینکه در صدد مشمول شدن تالاب‌ها برای داشتن حق آبه هستیم، افزود: نظارت در حوزه تالاب‌ها تا به امروز ضعیف بوده است.

وی به اهمیت ثبت تالاب‌ها اشاره کرد و گفت: تالاب خندق لو با ۱۲هکتار مساحت دارای شرایط بهره برداری از سوی جهاد کشاورزی است.

موسوی مشکینی، گفت: ورودی آب تالاب خندلو با استفاده مردم همخوانی ندارد و امکان خشکی این تالاب در سالجاری وجود دارد.

به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست، سه تالاب که بر اثر عوامل طبیعی در زنجان بوجود آمدند تا پایان سال ثبت ملی می‌شود.

وی با اشاره به دو نوع آلودگی فصلی هوا با ورود گرد و غبار در شش ماهه نخست سال و تجمع گاز‌های پایدار موجود در هوا در نیمه دوم سال، تاکید کرد: ریز گرد‌ها بیشتر در شهرستان‌های جنوبی استان زنجان قابل بررسی است.