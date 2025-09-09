مشکل سهامداران مجتمع زرین گرگان، بازارموزه هفت شهر و معدن زمستان یورت مصوبات سفر قبلی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پی گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای در سفر قبلی خود ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ وارد استان گلستان شد.

در این سفر موضوعاتی از جمله مشکل سهامداران مجتمع زرین گرگان، بازارموزه هفت شهر و معدن زمستان یورت پی گیری شد.

یکی از مواردی که در سفر رئیس محترم قوه قضاییه و با پادرمیانی ایشان، ختم به خیر شد موضوع اختلاف سهامداران با سازندگان طرح مجتمع تجاری زرین گرگان بود که، با اولویت استیفای حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تصمیم و این اختلاف بدون ارجاع به دادگاه، حل و فصل نهایی شد.

اگر در این قضیه، مصالحه نمی‌شد حداقل حدود ۱۸۰ پرونده قضایی در دادگستری تشکیل می‌شد و با محاسبه گردش‌های پرونده، با چیزی حدود ۶۰۰ فقره پرونده در استان مواجه بودیم.

بازارموزه هفت شهر در ادامه پیگیری مطالبات مردم و گره گشایی از مشکلات اقشار و بخش‌های مختلف دردستگاه عدلیه در فروردین امسال یک از مراجعه‌کنندگان در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه، یک سرمایه‌گذار از استان گلستان بود که در طرح احداث مجموعه‌ای فرهنگی و گردشگری، با برخی دستگاه‌ها به تعارض برخورده بود.

در این جلسه رئیس دستگاه قضا، در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان گلستان، به صورت دقیق در جریان کم وکیف ماجرا قرار گرفتند و دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف این پرونده و دقت در مراعات حقوق همه طرفین آن صادر کردند.

پس از دستور رئیس محترم قوه قضاییه، بلافاصله جلسه با حضور سرمایه گذار این طرح، مدیر کل اوقاف و شهرداری گرگان در دادگستری استان برگزار و در نهایت با توافق طرفین مشکل حقوقی موجود پس از ۴ سال حل شد.

یکی دیگر اقدامات اثرگذار دستگاه عدلیه در سال ۱۴۰۴ سامان دادن به وضعیت کارگران معدن ذغال سنگ زمستان یورت است.

اختلاف طولانی‌مدت میان سهامداران عمده شرکت ذغال‌سنگ شمالشرق، عملاً فعالیت معادن در گلستان و سمنان را فلج کرده بود و کارگران این معادن را نیز با حقوق معوقه، قرارداد‌های نامطمئن و امنیت شغلی شکننده مواجه ساخته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از این معدن مشکلات کارگران را شنید و پیگیری برای رفع آن آغاز شد در این جلسه سهامداران عمده موافقت کردند سهام خود را به هلدینگ توسعه معادن روی ایران واگذار کنند و بر اساس تعهدات ارائه‌شده، هلدینگ جدید موظف شد کلیه حقوق و مزایای معوقه کارگران را پرداخت کند.

تعهدات هلدینگ فقط به پرداخت پول خلاصه نمی‌شد و طبق توافق امضا‌شده، قرارداد‌های کاری کارگران که تا پیش از این، فاقد بند‌های قانونی مهمی نظیر سختی‌کار و طبقه‌بندی مشاغل بود، باید اصلاح و حقوق قانونی کارگران به درستی اعمال شود.

این واگذاری، پایانی بر دعوای طولانی سهامداران عمده، و نفس راحت ۶۰۰ کارگر در دو استان گلستان و سمنان بود.