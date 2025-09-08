در هفته وحدت، شبکه رادیویی فرهنگ با پخش ۱۲ برنامه ویژه در قالب‌های ترکیبی، گفت‌و‌گو، گزارش و موسیقی، مخاطبان را همراهی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با هفته وحدت این شبکه با طراحی و پخش ۱۲ عنوان برنامه ویژه، تلاش کرده پیوند بیشتری میان دل‌ها و اندیشه‌ها برقرار سازد.

از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «به عشق محمد» با حضور کارشناسان درباره نقش پیامبر اسلام در گسترش اسلام، «پیام محمد» با نگاهی به همزیستی و وحدت مذاهب اسلامی، «ترنم وحدت» گفت‌و‌گو با برادران اهل سنت، «نامه‌های پیامبر» معرفی نامه‌های حضرت رسول (ص) و تأثیر فرهنگ پیامبر بر ایران و جهان، با بررسی چالش‌ها و فرصت‌های وحدت اسلامی اشاره کرد.

همچنین، برنامه‌هایی نظیر «صبح به وقت فرهنگ»، «یرزنین من» و «ققنوس» با محوریت سیره نبوی، نقش هنر و ادبیات در ترویج وحدت، و گفت‌وگوی کارشناسان حوزه دین و اجتماع، رنگ و بوی خاصی به جدول پخش این هفته داده‌اند.

بخش‌هایی همچون «معرفی کتاب»، «گزارش ویژه» و «پیام‌های صوتی شنوندگان» نیز فضایی برای انعکاس صدا و نظرات مردم به این مناسبت فراهم کرده است.

«شب پر ستاره» در شب میلاد به تهیه کنندگی فاطمه ترسا با بخش‌های مختلف از گروه تاریخ و اندیشه و «به عشق محمد» در صبح میلاد حضرت رسول (ص) وامام جعفر صادق (ع) با بررسی فرهنگ اقوام ایزانی در ولادت پیامبر اعظم (ص) و نقش وحدت در میان‌امت اسلامی از گروه جامعه و کتاب پخش می‌شود.