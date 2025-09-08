در بخش انفرادی، میثم رضایی در رده سنی بزرگسالان قهرمان شد.

پارسا قلی‌پور هم در رده سنی امید بر سکوی سومی ایستاد.

در بخش تیمی هم قزوین در رده بزرگسالان به مقام نخست و در رده نونهالان سوم شد.

این مسابقات در گرمسار برگزار شد.

دوگانه یک رشته ورزشی ترکیبی شامل دویدن و دوچرخه‌سواری است.

ورزشکاران ابتدا یک مسافت مشخص را می‌دوند، سپس سوار دوچرخه می‌شوند و رکاب می‌زنند و در پایان دوباره می‌دوند تا مسابقه را به پایان برسانند.

تیم فوتسال شهید شیری اقبالیه در مسیر لیگ برتر

نماینده استان با صدرنشینی در گروه دوم لیگ فوتسال مناطق کشور، جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها را کسب کرد.

مرحله دوم این رقابت‌ها در خراسان جنوبی برگزار شد.

دو تیم برتر مرحله نهایی راهی لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور خواهند شد.

پیروزی دختران والیبالیست استان مقابل همدان در مسابقات نوجوانان کشور

تیم استان در دومین بازی خود ۲-صفر مقابل همدان به برتری رسید.

تیم والیبال قزوین در دیدار نخست نتیجه را به کرمان واگذار کرد.

والیبالیست‌های استان در ادامه این رقابت‌ها به مصاف خراسان شمالی و کرمانشاه می‌روند.

این مسابقات در اردبیل در حال برگزاری است.