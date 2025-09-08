پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بعدازظهر ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود و از فردا تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
او با اشاره به اینکه صبح امروز شرایط جوی آرامی پیش بینی می شود، گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، محدوده تنگه هرمز و پارهای سواحل رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود. توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا نیز بعدازظهر در محدوده دریایی استان با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم خواهد شد و توصیه میشود شناورهای سبک از تردد در بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها انجام شود.
حمزه نژاد، گفت: از فردا سه شنبه تا پایان هفته با تقویت بارشهای همرفتی در استان، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا پیش بینی میشود و محدودیت در ترددهای دریایی را به همراه خواهد داشت.