مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید ۱۵هزار و ۵۰۰ بسته نوشتافزار ویژه دانشآموزان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مجید الهیراد گفت: پویش همکلاسی مهربان از نیمه مردادماه جاری آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد و هدف آن تامین ملزومات تحصیلی دانشآموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید است.
وی افزود: هر بسته نوشتافزار شامل اقلام کامل لوازمالتحریر به ارزش متوسط هفت میلیون ریال است و برای تهیه و توزیع این تعداد بسته بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
الهی راد همچنین با اشاره به برپایی ۲۷۲ پایگاه جشن عاطفهها در سراسر استان گفت: این پایگاهها با هدف جمعآوری کمکهای مردمی و جلب مشارکت خیران برای تامین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند برپا شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان اضافه کرد: بستههای توزیعشده با مشارکت خیران نیکوکار، مراکز نیکوکاری و کمیته امداد تهیه شده و همچنین فرزندانی که زیر پوشش نیستند، اما در دهکهای پایین قرار دارند، با همکاری مراکز نیکوکاری و خیران بسته نوشتافزار دریافت خواهند کرد.
در این رزمایش، بستههای تحصیلی شامل کیف، دفتر و سایر اقلام نوشتافزار بین دانشآموزان تحت حمایت در سراسر استان توزیع میشود.
همچنین کلید یک واحد مسکن مددجویی که به همت خیران، کمیته امداد و دستگاه قضایی استان ساخته شده بود در حاشیه این مراسم به مددجو تحویل شد.
خراسان شمالی ۱۴ هزار و ۶۱۴ دانشآموز، ۵۱۱ دانشجو و ۲۹۰ نخبه زیر پوشش حمایتی این نهاد قرار دارند و از خدمات آموزشی، فرهنگی و مشاورهای بهرهمند هستند.
بیش از ۵۳ هزار خانوار و حدود ۱۰۶ هزار مددجو زیر پوشش خدمات کمیته امداد دارد.