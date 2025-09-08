پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان میگوید: پیش بینی میشود ۲۳۱ هزار دانش آموز از مقاطع مختلف تحصیلی سرکلاسهای درس حاضر شوند.
تاراسی افزود: برای این حضور ۱۰ هزار کلاس درس آماده شده است و ۱۳ هزار و ۸۰۰ معلم وعوامل اجرایی مدرسه قرار است فعالیت داشته باشند.
تعداد دانشآموزان استان زنجان در سال تحصیلی گذشته حدود ۲۲۰ هزار نفر بود.
در این میان آمارها از افزایش تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه در شهرستان سلطانیه دارد
۷۱ مدرسه در شهرستان سلطانیه، در سال تحصیلی جدید میزبان ۵ هزار و ۶۶۲ دانشآموز در ۳ مقطع تحصیلی خواهد بود.