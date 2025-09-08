پخش زنده
بررسی ابعاد مختلف واقعه ۱۷ شهریور (جمعه خونین) در مجله رادیویی «سرزمین من» و بررسی کنسرتهای بنیاد رودکی و مروری بر «نامیرا» از جمله برنامه های رادیو فرهنگ است که تقدیم شنوندگان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «برنامه سرزمین من» ، با مروری بر مهمترین وقایع تاریخی و اجتماعی کشور، با بخشهای متنوع و تحلیل تحولات روز و معرفی رویدادهای مختلف ایران روانه آنتن میشود.
در بخش «یادها و یادگارها»، محمدرضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر مهمترین رویدادهای این روزها در تاریخ سرزمین ایران را مرور میکند.
«آن سوی تاریخ» نیز با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر سیاسی، به بررسی آخرین تحولات داخلی و منطقهای اختصاص دارد.
در ادامه دکتر قریبی، معاون پژوهشکده تاریخ مطالعات ایران به شرح وقایع جمعه خونین و زمینههای تاریخی آن میپردازد.
گفتگو با کارشناس سیاسی درباره پیامدهای سیاسی جمعه خونین بر شتاب انقلاب و سقوط رژیم پهلوی از دیگر بخشهای این برنامه است.
در بخشی دیگر از «سرزمین من» امروز با دکتر عباسی شوازی، استاد دانشگاه در خصوص تأثیر ۱۷ شهریور بر فرهنگ مقاومت گفتوگو میشود.
اهمیت آشنایی با ۱۷ شهریور برای نسل جوان و ارتباط آن با مشارکت اجتماعی امروز موضوعی است که حجت الاسلام زمانیان مدرس حوزه و دانشگاه درباره آن صحبت میکند.
مجله رادیویی «سرزمین من» به تهیهکنندگی فاطمه محمدیانفر ساعت ۱۳ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به طور زنده پخش میشود.
برنامه «هفت اقلیم»
برنامه «هفت اقلیم» با بخشهای مختلف موسیقی از جمله گفتوگو با کارشناسان موسیقی، درباره برگزاری کنسرتهای بنیاد رودکی و بررسی کنسرت «نامیرا» از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این برنامه به تهیهکنندگی یلدا احتشامی، تازهترین فعالیتهای بنیاد رودکی در حوزه برگزاری کنسرتها مرور و کنسرت «نامیرا» به شکلی ویژه بررسی خواهد شد.
در بخش ارتباط تلفنی نخست، رسا مهدوی با دکتر سید امیرعباس ستایشگر، آهنگساز و معاون آفرینشهای هنری بنیاد رودکی، درباره روند اجراها و اهداف این مجموعه گفتوگو خواهد کرد.
همچنین، در گفتوگوی دوم، هادی فیضآبادی (خواننده)، از تجربیات و دیدگاههایش پیرامون کنسرت «نامیرا» سخن میگوید.
ارکستر سمفونیک تهران، اوراتوریوی «نامیرا» را با رهبری نصیر حیدریان و آهنگسازی بهزاد عبدی سهشنبه و چهارشنبه (۲۸ و ۲۹ مردادماه) ساعت ۱۹:۳۰ در تالار وحدت اجرا کرد و در این اجرا هنرمندانی همچون وحید تاج، حسین علیشاپور، مجتبی عسگری، هادی فیضآبادی، محمود صالحی، بهناز نادری، حسین میرزاییان و محسن زرآبادیپور به هنرنمایی پرداختند.
بخش «نامها و یادها» امروز در سالروز درگذشت استاد فرهنگ شریف به یادبودی برای ایننوازنده اختصاص دارد که با نوازندگی ماندگارش، جایگاه ویژهای در موسیقی ایرانی دارد.
فرهنگ شریف (زادهٔ ۳ فروردین ۱۳۱۰ در آمل – درگذشتهٔ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ در تهران)، دارای نشان درجه یک هنری معادل دکتری، از چهرههای ماندگار موسیقی، نوازنده و بداهه نواز تار اهل کشورمان بود.
«هفت اقلیم» از گروه ادب و هنررادیو فرهنگ دوشنبهها با هدف بازنمایی ظرفیتهای موسیقی و میراث هنری ایران، شنوندگان را از ساعت ۱۶ به سفری شنیدنی در قلمرو هنر موسیقی دعوت میکند.