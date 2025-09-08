پخش زنده
امروز بعدازظهر ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
وی افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، و احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا نیز بعدازظهر با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: بعدازظهر شناورهای سبک از رفت و آمد خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها صورت گیرد.
وی افزود: از فردا با تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی دریا مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا تا پایان هفته با تقویت بارشهای همرفتی در استان، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا پیش بینی میشود و محدودیت در رفت و آمدهای دریایی را به همراه دارد.
حمزه نژاد افزود: در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.