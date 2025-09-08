مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: با توجه به تخصیص کاروان عمره مفرده برای زائرین استان، ثبت‌نام دارندگان اسناد عمره با اولویت ۱ تا ۵۵۰ از امروزدوشنبه ۱۷ شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی کاظمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر این اساس، همه متقاضیانی که اسناد خود را از بانک‌های ملی و ملت دریافت کرده‌اند و در اولویت‌های ۱ تا ۵۵۰ قرار دارند، می‌توانند برای ثبت‌نام در این کاروان اقدام نمایند.

ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه از طریق سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به آدرس (my.haj.ir) انجام می‌شود.

متقاضیان باید قبل از مراجعه برای ثبت‌نام، نسبت به تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات خود در سامانه my.haj.ir اقدام نمایند.