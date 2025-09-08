به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دختران رزمی کار قمی در دو رده نونهالان و بزرگسالان این مسابقات به یک نشان طلا، دو نقره و دو برنز دست یافتند.

در رده نونهالان نوشین زندیفر تنها نشان طلای قم را کسب کرد و نیکی ابراهیمی و

ثنا فتحعلی زاده هر کدام در وزن‌های خود به عنوان نایب قهرمانی رسیدند.

در بزرگسالان سهم قم ۲ نشان برنز بود که توسط حانیه جهانگیریان و فاطمه سادات نقیبی ثبت شد.

رقابت‌های فول کنتاکت قهرمانی بانوان کشور با حضور ۴۵۰ شرکت کننده و ۲۰ تیم به میزبانی تهران برگزار شد.