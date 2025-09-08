به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری برای الحاق بندر اروندکنار به فهرست مناطق مشمول معافیت سود بازرگانی برای برخی اقلام واردات کالا گفت: در جلسه کمیته ماده یک مقرر شد اروندکنار هم در فهرست معافیت تجاری این کالا ها قرار گیرد.

این اقلام شامل ۵ کالا لاستیک پیچ و مهره پارچه کلاژ و قطعات فرسایشی خودرو است که به شرط تایید معاونت‌های تخصصی وزارت صمت مصوب شدکه تنها دو کالا مورد تایید قرار گرفت.

از سویی پیگیری شد معافیت کالا در آبادان از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یابد. طبق بند الف ماده ۲۷ برنامه توسعه هفتم پیش نویس مصوبه هیئت وزیران در این جلسه آماده می‌شود.