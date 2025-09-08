مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: با همراهی مردم و خیرین، تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل کمک‌های زائران و ۶ میلیارد تومان نیز از سوی جامعه خیرین و سایر منابع برای تأمین نوشت افزار دانش‌آموزان تحت حمایت ثبت سفارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رضا طاهری با بیان اینکه کمک‌های دریافتی تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد و این جشن ملی تا ۱۵ مهرماه هم ادامه دارد، افزود: هدف ما تنها تأمین نوشت افزار نیست، بلکه تلاش داریم با کمک مردم برای سایر دانش‌آموزان کم‌برخوردار مناطق محروم، اقلامی مانند کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی نیز فراهم کنیم.

وی ضمن دعوت از مردم خیر و نوعدوست برای مشارکت در این طرح خداپسندانه اظهار کرد: هر میزان کمک حتی به اندازه تهیه یک دفتر نیز می‌تواند در آینده تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند مؤثر باشد.

طاهری گفت: مردم نیکوکار استان می‌توانند از طریق راه‌های اعلامی کمیته امداد یا مراجعه به دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای دانش‌آموزان نیازمند اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه درخصوص نحوه دریافت کمک‌های مردمی در جشن ملی عاطفه‌ها گفت: شماره کارت: **۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷**، کد دستوری (USSD): **📱 *۸۸۷۷*۰۸۳#** و درگاه اینترنتی: [sama.emdad.ir](https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۷۶/۱) آماده دریافت کمک‌های مردمی است.

۸۰ هزار خانوار و ۱۷ هزار دانش آموز از خدمات کمیته امداد استان کرمانشاه بهره می‌برند.