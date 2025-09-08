پخش زنده
امروز: -
با تصمیم شورای آموزش و پرورش استان یزد، اعتبارات لازم برای سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان استثنایی تخصیص یافت تا نگرانی خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این موضوع در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بررسی شد. دهستانی در این نشست گفت: «یکی از دغدغههای همیشگی خانوادهها، موضوع حملونقل دانشآموزان است و مقرر شد شهرداری و آموزش و پرورش با همکاری یکدیگر، سرویسها را تأمین کنند.»
وی همچنین به طرح «ایران دیجیتال» اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار دانشآموز در استان یزد در حوزه فناوریهای نوین، دیجیتال و هوش مصنوعی آموزش دیدهاند. در ادامه، موضوع نتایج آموزشی و کنکور سراسری بررسی شد و مقرر شد کمیتهای تخصصی برای تحلیل علمی این موضوع تشکیل شود.
موضوع آغاز ساعات فعالیت مدارس نیز از دیگر مباحث نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد بود که تصمیمگیری درباره آن به کمیته تخصصی شورای آموزش و پرورش استان یزد واگذار شد.
استاندار یزد در این نشست با تأکید بر عملگرایی دولت گفت: «آنچه اهمیت دارد، اثر ملموس اقدامات در زندگی مردم است.» وی، به پروژههای مهم استان یزد در حوزه آب، برق و تکمیل مدارس اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته ۱۲۹ مدرسه تکمیل شده و ۶۲ مدرسه نیز در جوار نهضت ملی مسکن در حال احداث است. وی همچنین خواستار تدوین چارچوب مشخصی برای مسئولیت اجتماعی شرکتها شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این نشست بر ضرورت تقویت هویت دینی و فکری دانشآموزان تأکید کرد. آیتالله ناصری هشدار داد که فضای مجازی ممکن است نگاه نوجوانان را تغییر دهد و بر اهمیت پرورش تفکر و اندیشه در مدارس تأکید کرد. وی، همچنین خواستار توجه بیشتر به جلسات اولیا و مربیان و نظارت جدی بر مدارس غیردولتی شد.