به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات ژیمناستیک ژیم فورلایف قهرمانی دختران منطقه سه کشور باحضور ۵۴۰ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از استان‌های کردستان، لرستان، همدان، کرمانشاه و ایلام به میزبانی شهر ملایر در استان همدان طی روز‌های ۱۳ و ۱۴ شهریورماه برگزار شد.

چهار تیم به نمایندگی از استان کردستان در این مسابقات حضور پیدا کردند و موفق شدند عناوین مختلف را برای بدست آورند.

در پایان این مسابقات چهار تیم شرکت کننده از استان کردستان توانستند سه مقام نخست و دوم را از آن خود کنند.

تیم ماهور سنندج و دو تیم از هیات ژیمناستیک شهرستان سقز به عنوان نخست دست پیدا کردند و تیم هیات ژیمناستیک کامیاران نیز یک جایگاه دوم را بدست آورد.

«سیدامید شیخ احمدی» رییس هیات ژیمناستیک استان کردستان و دبیر منطقه سه کشور در این مسابقات به عنوان ناظر فنی حضور داشت.