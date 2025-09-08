پخش زنده
امروز: -
ژیمناستهای کردستانی در رقابتهای ژیمناستیک ژیم فورلایف منطقه ۳ کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات ژیمناستیک ژیم فورلایف قهرمانی دختران منطقه سه کشور باحضور ۵۴۰ ورزشکار در قالب ۲۵ تیم از استانهای کردستان، لرستان، همدان، کرمانشاه و ایلام به میزبانی شهر ملایر در استان همدان طی روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریورماه برگزار شد.
چهار تیم به نمایندگی از استان کردستان در این مسابقات حضور پیدا کردند و موفق شدند عناوین مختلف را برای بدست آورند.
در پایان این مسابقات چهار تیم شرکت کننده از استان کردستان توانستند سه مقام نخست و دوم را از آن خود کنند.
تیم ماهور سنندج و دو تیم از هیات ژیمناستیک شهرستان سقز به عنوان نخست دست پیدا کردند و تیم هیات ژیمناستیک کامیاران نیز یک جایگاه دوم را بدست آورد.
«سیدامید شیخ احمدی» رییس هیات ژیمناستیک استان کردستان و دبیر منطقه سه کشور در این مسابقات به عنوان ناظر فنی حضور داشت.