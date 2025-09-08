به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مردم ارومیه در پشت بام پژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم گرد هم آمدند و زیباترین پدیده ماه گرفتگی قرن را تماشاکردند.

این ماه گرفتگی یکشنبه شب ١٦ شهریور ١٤٠٤ از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه، آغاز شد و ساعت ٢١ و ١ دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را پوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز شد.

در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) کرد و پایان ماه گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق افتاد این گرفتگی کلی در تمام ایران قابل رؤیت بود.

این پدیده شگفت انگیز نجومی همچنین در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده بود.

از شهرهای مختلف آذربایجان غربی نیز تصاویری از اشتیاق مردم و علاقه مندان به دانش نجوم برای تماشای این پدیده شگفت انگیز دریافت شده است.