صنعت زنبورداری در خراسان‌شمالی سالانه ۶ هزار میلیارد ریال درآمدزایی دارد و مسئولان استانی تلاش می‌کنند تا مسیر توسعه صادرات و برندسازی محصولات هموار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان‌شمالی در آیین رونمایی از عسل شاخص استان گفت: توسعه زنبورداری در استان نیازمند حمایت ویژه است و تلاش می‌کنیم پرداخت تسهیلات به این تولیدکنندگان افزایش یابد تا بهره‌وری کندو‌ها بالا رفته و کیفیت محصولات ارتقا یابد.

مهدی توانا گفت: خوشه زنبورداری استان با هدف تنوع‌بخشی به سبد محصولات، برندسازی و توسعه بازار داخلی و خارجی ایجاد شده و مسیر‌های صادراتی را هموار می‌کند.

کاهش تولید عسل به علت خشکسالی

مدیرعامل توسعه خوشه صنعتی زنبورداری استان نیز در این آیین با اشاره به تاثیر خشکسالی در تولید عسل گفت: کاهش بارندگی سبب شد میزان تولید این محصول از سه هزار تن در سال‌های گذشته به ۲ هزار و ۳۰۰ تن کاهش یابد.

مصطفی جهانی افزود: یکی از اهداف اصلی خوشه زنبور عسل، افزایش راندمان تولید در کندو‌ها است.

وی اضافه کرد: تولید هر کندو در استان حدود ۱۰ کیلوگرم است، در حالی که میانگین کشوری ۱۱ تا ۱۱.۵ کیلوگرم و در کشور‌های توسعه‌یافته تا ۲۲ کیلوگرم گزارش شده است و این تفاوت در بهره‌وری، به گفته وی، چالشی جدی برای اقتصاد زنبورداری استان محسوب می‌شود.

تامین اعتبارات لازم برای حمایت از زنبورداری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی هم در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از زنبورداران گفت: قرار گرفتن طرح‌های زنبورداری در فهرست مجوز‌های بی‌نام، یکی از بستر‌های توسعه این صنعت است و تامین اعتبار لازم برای حمایت از خوشه کسب و کار از اولویت‌های ما است.

محمودرضا معموری افزود: برگزاری همایش‌ها، معرفی فرآورده‌های عسل و محصولات کندو، و ایجاد کارگاه‌های فرآوری، زنجیره ارزش را تکمیل و فرصت‌های اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند.

به گفته معموری، توسعه صنایع تبدیلی و برندسازی محصولات از جمله الزامات رونق اقتصادی و افزایش ارزش افزوده این صنعت به شمار می‌رود.

خام‌فروشی محصولات یکی از دغدغه‌های اصلی زنبورداران استان است و سالانه حدود ۲۵۰ کیلوگرم ژل رویال در خراسان‌شمالی تولید می‌شود که هنوز بخش زیادی از آن فرآوری نشده است.

خراسان‌شمالی در میان استان‌های کشور رتبه ۱۳ در تولید عسل دارد و سالانه نزدیک به هزار و ۸۲۴ تن از این محصول به ارزش حدود هفت میلیون دلار صادر می‌شود.