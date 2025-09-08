ریحانه عباسپور، دو چرخه سوار بردسکنی رتبه سوم قهرمانی نوجوانان کشور را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات دوچرخه سواری بردسکن گفت: «ریحانه عباسپور دوچرخه سوار آینده دار بردسکنی مقام سوم کراس کانتری و مقام سوم ۲۰۰۰ هزار متر نوجوانان کشور را در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی نوجوان کشور در سقز کسب کرد».

محمود پورعباس افزود: ریحانه عباسپور در تیرماه امسال هم، مدال نقره ۲۰۰۰ متر و مدال برنز ۵۰۰ متر را در مسابقات کشوری در کرمان کسب کرده بود.

وی ادامه داد: ریحانه عباسپور و شیما علیمحمدی در بین دختران و معراج و مجیب محمدی در بین پسران از رکابزنان بردسکنی هستند که با پشتکار و تلاش مداوم و حمایت های مالی خانواده هایشان توانسته اند در مسابقات مختلف مدال های رنگارنگی کسب کنند.