صدیقه مکی نیری به نمایندگی از فرزند شهید غلامحسین دهقان، مبلغ ۳۶ میلیون تومان را جهت آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، صدیقه مکی نیری بانوی نیکوکار یزدی با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال معادل ۳۶ میلیون تومان را در آستانه فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) را به نمایندگی از مسعود دهقان فرزند شهید غلام حسین دهقان برای آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: این مبلغ به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) به منظور شادی دل پدری که به دلیل بدهی از خانواده خود دور است اهدا شده و انشالله که دعای خیر مددجوی آزاد شده به روح شهید دهقان برسد.