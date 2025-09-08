پخش زنده
رئیس شورای سیاست گذاری نمایشگاه ایران پلاست از بازدید هیئت تجار خارجی از نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد متقی رئیس شورای سیاست گذاری نمایشگاه ایران پلاست با حضور در برنامه سلام خبرنگار گفت: در صنعت پتروشیمی محصولات مختلفی نظیر محصولات پلیمری و شیمیایی در انتهای زنجیره تولید میکنیم و این محصولات متنوع در زنجیره پتروشیمی در اختیار ۱۵ تا ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی قرار میگیرند و از طریق به محصولات نهایی میشوند.
وی ادامه داد: ما نوزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاست را برگزار میکنیم این نمایشگاه یکی از نمایشگاههای ممتاز در سطح کشورها و منطقه است و یک نمایشگاهی است که همه فعالان عرصه صنعت پتروشیمی یکبار در سال این فرصت را دارند که از فضا و امکانات برای توسعه و ترویج کسب و کارهای خودشان استفاده کنند.
متقی افزود: این نمایشگاه هم حالت تخصصی دارد هم برای استفاده مردم میباشد، اصلیت نمایشگاه بین الملی بودن آن است و امسال هم تقریبا ۹۵۰ شرکت درخواست دادند در این دوره نمایشگاه شرکت کنند که ۷۰۰ شرکت ایرانی و ۶۷ شرکت خارجی امسال در نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست حضور دارند.
رئیس شورای سیاست گذاری نمایشگاه ایران پلاست بیان کرد: همچنین ۲۰۰ نفر از تجار مرتبط با این صنعت از این نمایشگاه به صورت هیتهای تجاری بازدید خواهند کرد و عمدتا از کشورهای همسایه میباشند.
متقی تصریح کرد: صنایع پایین دستی در انواع و اقسام میتوانند موقعیتی برای صادرات داشته باشند در هربسته بندی برای محصولات صادراتی به خصوص پلیمری استفاده میشود در حالتی صادرات غیرمستقیم است و یکسری مانند لوله، پی وی سی و ... صادراتی است.