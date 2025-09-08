تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۱۷ شهریور میزبان عرضه ۷۰۷ هزار و ۲۵۸ تن انواع محصول است. بیشترین عرضه امروز متعلق به تالار صنعتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی قرار است ۴۱۸ هزار و ۵۵۰ تن محصول شامل ۴۱۵ هزار و۹۷۰ تن فولاد و ۲ هزار و۵۸۰ تن مس روی تابلو برود.

در تالار حراج باز ۱۷۴ هزار و ۸۳۲ تن محصول شامل ۱۲۶ هزار تن وکیوم باتوم، ۴۳ هزار و ۷۴۰ تن تختال، ۳ هزار و ۸۷۲ تن مواد شیمیایی، یک هزار تن مس و ۲۲۰ تن کنسانتره فلزات گران بها فروش هستند.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۷۹ هزار و ۹۴۵ تن محصول شامل ۴۹ هزار تن لوب کات، ۲۶ هزار و ۴۸۸ تن مواد پلیمری و ۴ هزار و ۴۵۷ تن روغن روی میز فروش می رود.

۲۲ هزار و ۴۷۵ تن محصول شامل ۲۲ هزار و ۷۵ تن قیر و ۴۰۰ تن مواد شیمیایی نیز در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

امروز در تالار فرعی نیز ۱۱ هزار و ۴۵۶ تن محصول شامل فرآورده های نفتی، فولاد، مواد پلیمری و ضایعات عرضه می شود.