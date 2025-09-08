طی تیر و مرداد ماه امسال
برق تحویلی به صنایع ۱۰ درصد بیشتر شد
مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: در تیر و مرداد امسال، علیرغم کاهش شدید تولید نیروگاههای برقابی، میزان برق تحویلی به صنایع کشور ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم گفت: اگر برنامههای مدیریت مصرف و توسعه ظرفیت نیروگاهی اجرا نمیشد، ناترازی برق کشور امروز بسیار بیشتر از گذشته بود. اما با اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف و راهاندازی نیروگاههای جدید، توانستیم فاصله تولید و مصرف برق را ۲۰ درصد کاهش دهیم.
وی افزود: علاوه بر کاهش ناترازی، توسعه نیروگاههای جدید نیز با جدیت دنبال شده است؛ به طوری که امسال ۴۹۷۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و مقیاس کوچک به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. همچنین رکورد زمانی احداث نیروگاههای حرارتی شکسته شد و ۸۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز وارد مدار شد.
سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: سال گذشته افزایش تقاضای برق از ۸/۶ درصد فراتر رفته بود و مصرف برق همچنان روند افزایشی داشت، اما با اجرای ۳۶ اقدام ویژه، اتصال هفتگی نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه و نصب و راهاندازی کنتورهای هوشمند و محدودکنندهها تقاضای برق برای نخستین بار ۳ درصد کاهش یافت.
وی افزود: این موفقیت در حالی به دست آمد که همزمان، میزان تأمین برق صنایع فولادی ۲۳ درصد، صنایع سیمان ۵ درصد و کل صنایع کشور ۱۰ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش یافت.
رجبی مشهدی تأکید کرد: صنعت برق با تکیه بر همکاری مردم و صنایع، مسیر کاهش ناترازی و افزایش تابآوری شبکه را ادامه خواهد داد تا مردم در سالهای آینده با کمترین نگرانی از تأمین برق روبهرو شوند.
سهم ۷۷ درصدی بورس انرژی در معاملات خارج از بازار عمدهفروشی
رجبی مشهدی با تشریح آمار معاملات برق گفت: در این ماه حدود ۲۴ درصد از مصرف برق کشور، معادل ۹.۲ میلیارد کیلووات ساعت در قالب معاملات بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه مبادله شد. از این میزان، بیش از سه چهارم در بورس انرژی و کمتر از یک چهارم در قراردادهای دوجانبه ثبت شد.
همچنین ۷۶ درصد معادل ۳۰.۸ میلیارد کیلووات ساعت نیز از طریق بازار عمدهفروشی برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران مبادله شده است.
وی افزود: تا پایان مردادماه، حجم کل معاملات برق خارج از بازار عمدهفروشی به بیش از ۴۵ تراوات ساعت رسید که حدود ۸۰ درصد آن در بورس انرژی و تنها ۲۰ درصد در بازار دوجانبه صورت گرفته است. مقایسه روند چند سال اخیر نشان میدهد سهم بورس انرژی در این بخش از ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به رشد معاملات برق سبز اظهار داشت: طی پنجماهه نخست امسال، بیش از ۴۹۸ میلیون کیلووات ساعت برق سبز در بورس انرژی معامله شده که ارزشی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان داشته است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و استقبال تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از انرژیهای تجدیدپذیر را نشان میدهد.
رجبی مشهدی ادامه داد: در بخش معاملات برق آزاد نیز طی این بازه زمانی، بیش از ۵.۸ گیگاوات ساعت برق به ارزش حدود ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این آمارها گویای رونق روزافزون بازار برق و حرکت صنعت به سمت رقابتپذیری بیشتر است.
وی تاکید کرد: افزایش معاملات برق سبز و آزاد، علاوه بر تقویت انگیزه سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو، مسیر توسعه پایدار بازار برق کشور را هموار میکند و نشاندهنده عزم جدی صنعت برق برای ایجاد شفافیت و ارتقای سازوکارهای معاملاتی است.