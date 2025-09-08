به دستور رئیس‌جمهور ونزوئلا و در واکنش به حضور نظامی آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر ارتش این کشور حضور خود را در چند ایالت کلیدی در منطقه کارائیب افزایش می‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، به دستور رئیس‌جمهور ونزوئلا و در واکنش به آنچه "حضور نظامی آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر" خوانده شده، ارتش این کشور حضور خود را در چند ایالت کلیدی در منطقه کارائیب برای تأمین امنیت مرزی و مقابله با قاچاق مواد مخدر افزایش می‌دهد.

وزیر دفاع ونزوئلا این اقدام را بخشی از عملیات دفاع از حاکمیت ملی این کشور دانست. ارتشبد ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، اعلام کرد که این کشور به دستور رئیس‌جمهور، حضور نظامی خود را در ایالت‌های سولیا، تاچیرا، فالکن، نوئبا اسپارتا، سوکره و دلتا آماکورو تقویت می‌کند. این اقدام با هدف تأمین امنیت مرزی و مبارزه با باند‌های قاچاق مواد مخدر که از این مناطق به عنوان مسیر اصلی استفاده می‌کنند، صورت می‌گیرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که همزمان با آن، حضور نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با مواد مخدر افزایش یافته است. پادرینو لوپز با تأکید بر اینکه ونزوئلا به هیچ نیروی خارجی اجازه تعرض به خاک خود را نخواهد داد، این عملیات را بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای دفاع از حاکمیت ملی کشورش توصیف کرد.

پیش از این نیز دولت ونزوئلا در راستای مقابله با گروه‌های جنایتکار، ۲۵ هزار نیروی نظامی را در مناطق مرزی با کلمبیا، به‌ویژه در ایالت‌های تاچیرا و سولیا، مستقر کرده بود.