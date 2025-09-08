رئیس کمیته امداد امام خمینی شوش از تکمیل و تحویل ۴۲ واحد مسکونی به خانواده‌های نیازمند زیر پوشش این نهاد حمایتی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین نظری گفت: سال گذشته ۲۲ واحد مسکونی و از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ واحد مسکونی تکمیل و به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد شوش تحویل داده شده است

وی ارزش ریالی هر واحد مسکونی را ۱۰ میلیارد ریال و مجموع واحد‌های ساخته شده را ۴۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای هر واحد مسکونی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه بنیاد مسکن و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وام بلاعوض کمیته امداد اعطا شده و مابقی هزینه از طریق کمک‌های خیران و آورده مددجویان تامین شده است.

نظری می‌گوید: یکی از خدمات ماندگار و ارزشمند کمیته امداد، تامین مسکن برای مددجویان زیرپوشش است که این خدمت ماندگار در ۲ سال اخیر به طور چشمگیری رشد کرده است.

۷۰۰ خانوار زیرپوشش کمیته امداد شوش فاقد مسکن هستند

رئیس کمیته امداد امام خمینی شوش با بیان اینکه نداشتن مسکن و تامین زمین، ۲ پیش شرط مهم برای آغاز طرح‌های مسکن مددجویی در مناطق روستایی و شهری است، اظهار داشت: تامین زمین و مسکن مورد نیاز مددجویان زیرپوشش این کمیته در مناطق شهری از ظریق طرح نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون حدود ۷۰۰ خانوار زیرپوشش این کمیته فاقد مسکن هستند که از این تعداد ۲۱۹ خانوار مستاجر و مابقی فاقد مسکن ملکی و به صورت همنشین هستند.

نظری بیان داشت: ۲۴۰ مددجوی زیرپوشش این کمیته در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۳۰ پرونده تایید نهایی شده و در حال طی کردن روند آغاز مراحل ساخت است.

۸ واحد مسکن مددجویی شوش در حال تکمیل است

وی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن مددجویی در مناطق روستایی این شهرستان است، گفت: علاوه بر مسکن‌های تکمیل شده، هشت واحد مسکن مددجویی دیگر نیز در حال آماده سازی برای تحویل به خانواده‌های نیازمند است.

غلامحسین نظری تعمیر خانه مددجویان زیرپوشش را از برنامه‌های مستمر کمیته امداد دانست و ادامه داد: ۴۶۶ واحد مسکونی مددجویان شوش نیازمند تعمیر، تکمیل و یا بهسازی است که در ۲ سال گذشته ۳۵ خانه تعمیر و ۱۵ خانه با انجام لوله کشی گاز تکمیل شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شوش با تجلیل از همراهی خیران نوع دوست شهرستان و دعوت از عموم مردم برای کمک به نیازمندان شوش بیان کرد: افزایش کمک‌های مردمی نقش کلیدی در ارتقای خدمت رسانی به خانواده‌های نیازمند و گسترش عدالت اجتماعی دارد.

۲ هزار و ۲۰۰ خانوار نیازمند با جمعیتی افزون بر ۵۰۰۰ نفر از جمله ۷۵۰ یتیم زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش قرار دارند.

یک هزار و ۲۰۰ خانوار از خانواده‌های نیازمند زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش، در مناطق روستایی این شهرستان سکونت دارند.

شهرستان شوش با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۲۲۰ روستا است و بسیاری از جمعیت زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش در روستا‌های این شهرستان سکونت دارند.