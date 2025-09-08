به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی در جلسه معاونین اجرایی و آموزش حوزه علمیه استان گفت: طبق برنامه جدید پذیرش حوزه‌های علمیه، جذب طلبه در طول سال در حوزه‌های علمیه ادامه خواهد داشت و مختص به زمان خاص نیست که در این موضوع جذب کیفی حوزه‌های علمیه در اولویت فعالیت‌ها قرار دارد.

حجت الاسلام محمدی حوزه علمیه را مرکز تربیت نیروی متعهد و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه دانست و افزود: حوزه پیشرو حوزه‌ای است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است چرا که حوزه صرفا یک مدرسه تدریس و تدرس نیست بلکه مجموعه‌ای از کارکرد‌های اجتماعی علمی و سیاسی را در خود دارد.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر تبیین بیانیه رهبر معظم انقلاب به حوزه‌های علمیه تصریح کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب حوزه‌های علمیه مرکز تقابل با تهدید‌های دشمنان است و در شکل گیری تمدن نوین اسلامی نقش محوری دارد.

او با اشاره به اهمیت تربیت عالم دینی و طلبه حوزه علمیه در آموزه‌های اسلامی و احادیث معصومین گفت: عالم دینی وظیفه امامت جامعه را به دستور امام معصوم انجام می‌دهد و ولایت فقیه نیز بر این موضوع مهم تاکید دارد.

مدیر حوزه علمیه آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: جایگاه معاونت مدارس حوزه‌های علمیه از مدیران مدارس مهمتر هستند چرا که معاونان در تعامل مستقیم با طلبه‌ها قرار دارند و در حقیقت در تربیت طلاب تاثیر مستقیمی دارند.