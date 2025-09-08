کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم وضعیت پایدار جوی و آسمان صاف تا پایان هفته خبر داد و گفت: مه صبحگاهی در ارتفاعات شمالی دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی استان قزوین، اعلام کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح استان به‌طور نسبی پایدار خواهد بود و آسمان بیشتر مناطق صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای روز‌های پایانی هفته، به‌ویژه پنج‌شنبه و جمعه، احتمال وقوع پدیده مه در ارتفاعات شمالی استان وجود دارد.

آخوندی همچنین با اشاره به شرایط دمایی گفت: در این مدت تغییرات محسوسی در دما‌ها نخواهیم داشت. بامداد امروز حداقل دما در شهر آبگرم ۱۰ درجه و در شهر قزوین ۱۵ درجه گزارش شده است.