به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید علی میر کریمی در نشست شورای مسکن شهرستان اسفراین که با حضور مدیر کل بنیاد مسکن استان خراسان شمالی و سرپرست فرمانداری اسفراین در محل ۸۰۰ واحدی روستای فرتان برگزار شد، گفت: در شهرستان اسفراین ۱۰ هزار نفر ثبت نام متقاضی مسکن داریم که پس از بررسی و پالایش لازم تعداد ۷ هزار نفر مشمول طرح نهضت ملی شده‌اند و تمامی آنان بزودی صاحب خانه می‌شوند.

وی گفت: سایت ۸۰۰ واحدی روستای فرتان اسفراین که از سوی بنیاد مسکن در حال اجراست و از پیشرفت خوبی برخوردار است همه خدمات شهری در آن پیش بینی شده موقعیت خوبی برای متقاضیان است.

میر کریمی از متقاضیان مسکن شهرستان خواست از این واحد‌ها دیدن کنند و بر اساس توافق بعمل آمده و مصوبه شورای مسکن شهرستان تعداد ۶۰۰ واحد از واحد‌های این سایت به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌گردد.

محمد بدری سرپرست فرمانداری اسفراین نیز تأکید کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری و هم‌افزایی، موانع پیش‌روی طرح‌های مسکن را رفع کنند تا زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان هرچه سریع‌تر فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی به همراه معاونین، مدیر کل بنیاد مسکن استان و سرپرست فرمانداری اسفراین از پروژه‌های در حال اجرا شهرستان از نزدیک بازدید کردند و روند اجرایی هر یک از سایت‌ها را مورد بررسی قرار دادند.