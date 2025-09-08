مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان میزان جابجایی کالا‌های اساسی از بندر امام خمینی به سایر نقاط کشور از ابتدای امسال تاکنون را بیش از ۷ میلیون تن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد گفت: از ابتدای سال جاری ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون تن انواع کالا‌های اساسی از بندر امام خمینی (ره) جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: این میزان کالا‌های اساسی توسط ۳۲۳ هزار دستگاه کامیون جابجا شده است که در تعداد سفر و بکارگیری از ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نیز شاهد رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته هستیم.

جولانژاد اظهار داشت: عمده کالا‌های اساسی جابه‌جا شده گندم، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، نهاده‌های کشاورزی و دامی هستند که به سایر نقاط کشور جابجا شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان این آمار را نشانه‌ای از پویایی حمل‌ونقل جاده‌ای و نقش مهم خوزستان در زنجیره تأمین کالا در کشور دانست و بر ادامه تلاش‌ها برای بهبود خدمات حمل‌ونقل تأکید کرد.