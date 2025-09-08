

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشنواره ملی تحول در روش‌های آموزش و محیط یادگیری، امروز با حضور جمعی از مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهر تهران و مسئولان کشوری، در سالن همایش برج میلاد تهران آغاز به کار کرد.

در این رویداد مهم آموزشی که با هدف ارتقاء کیفیت یادگیری در سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود، آقای پزشکیان رئیس‌جمهور، دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش به همراه جمعی از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور حضور دارند.

در این جشنواره ، روش‌های نوین آموزش و محیط‌های یادگیری به منتخبان کشوری آموزش داده خواهد شد.