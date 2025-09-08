مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت:در پنج ماهه سال جاری یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۷۸۲ تُن کالا با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عارف امرایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ، یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۷۸۲ تُن کالا در قالب ۱۴۳ هزار و ۸۷ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: جابجایی این مقدار کالا توسط، ۲۰ هزار و ۵۲۴ راننده، ۱۳۶ شرکت حمل و نقل و ۱۲هزار ۷۷۷ ناوگان باری سنگین جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: بیشترین کالاهای جابه‌جا شده شامل محصولات کشاورزی ، مواد معدنی ، تولیدات پتروشیمی و سیمان می باشند که بیستر به استان های اصفهان ، تهران و بندرعباس ارسال شده است.

امرایی اضافه کرد: میانگین عمر ناوگان باری استان با ۱۵.۵۶ سال از میانگین عمر ناوگان باری کشور با ۱۷.۲۴ تقریباً ۲ سال جوان تر می باشد.

