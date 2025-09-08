به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دکتر مرضیه اکبرپور، متخصص اطفال و پزشک تکامل دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در رشد و تکامل کودکان گفت: حداکثر میزان تکامل در پنج سال اول زندگی صورت می‌گیرد و این بهترین زمان برای کمک به پرورش کودکانی باهوش‌تر و توانمندتر است.

وی با بیان اینکه «والدین باید پاسخگو و حساس نسبت به نیاز‌های فرزندان خود باشند»، افزود: توجه، صرف زمان برای بازی و ایجاد محیط‌های متنوع در خانه و طبیعت، از مهم‌ترین اقداماتی است که والدین می‌توانند برای ارتقای رشد ذهنی و جسمی کودکان انجام دهند.

دکتر اکبرپور یکی از معضلات مهم عصر حاضر را استفاده بیش از حد کودکان از گوشی‌های هوشمند، تلویزیون و تبلت دانست و خاطرنشان کرد: آشنایی کودکان با طبیعت و کسب تجربه‌های متنوع، موجب افزایش ارتباطات مغزی و در نتیجه رشد هوش آنها می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت انجام غربالگری‌های تکاملی در سنین شش‌ماهه، یک‌ساله، دو، سه، چهار و پنج‌ساله تأکید کرد و گفت: «علائم هشدار تکاملی که در دفترچه کارت واکسیناسیون درج شده باید توسط والدین مطالعه شود و در صورت مشاهده هرگونه نگرانی در زمینه حرکت، گفتار یا درک کودک، مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز بهداشت ضروری است.»

والدین در شهرستان گرگان در صورت تمایل به بررسی‌های بیشتر می‌توانند به مراکز خدمات جامع سلامت جامع سلامت یا مرکز جامع تکامل واقع در کلینیک تخصصی دزیانی مراجعه کنند.