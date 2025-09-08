به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، یادواره عارف نامی کرد "سید بهاالدین شمس قریشی"، خالق مولودنامه و معراج نامه در بیست و یکمین دوره برگزاری خود بار دیگر وحدت، اتحاد و همدلی مردمان دیار کردستان را به دنیا نشان داد.

این مراسم هرساله توسط حوزه هنری کردستان و همکاری سایر دستگاه‌های فرهنگی در ایام هفته وحدت برگزار می‌شود و به عنوان بزرگترین مراسم مولودی خوانی کشور شناخته می‌شود.

این یادواره از سال ۱۳۸۳ در ایام هفته وحدت و در راستای تقویت وحدت و اتحاد مردم برگزار می‌شود و بیست و یکمین دوره آن یکشنبه شب همزمان با سومین روز از هفته وحدت با حضور جمع زیادی از عاشقان و شیفتگان حضرت ختمی مرتبت (ص) در مسجد قبا سنندج برگزار شد.

حجت الاسلام پورذهبی، نماینده ولی فقیه با تبریک گرامیداشت ماه ربیع و میلاد رسول مهربانی‌ها گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شخصیت‌های بزرگی همانند سید بهاءالدین شمس قریشی و برگزاری مراسم‌های اینچنینی علاوه بر تقویت اتحاد مردم می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی باشد.

در این مراسم به ترتیب گروه‌های مختلف به اجرای برنامه‌های متنوع مولودی خوانی و دف نوازی و مدح و ستایش پیامبر گرامی اسلام پرداختند و زندگینامه رسول گرامی اسلام (ص) را در قالب قصیده خوانی بیان کردند.

مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی، عارف و شاعر نامی کُرد، کتاب مولودنامه و معراج نامه را تالیف و به رشته نظم درآورده که مداحان و مولودنامه خوانان کُرد از اشعار این کتاب در جشن مولودی پیامبر اکرم (ص) استفاده می‌کنند.