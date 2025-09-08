پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ۵۰۰ ناشر فعال در این استان فعالیت میکنند که پیگیر حل مشکلات این صنف هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین مسگرانی در نشست خبری رویدادهای فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در هفته وحدت، افزود: یک دوازدهم صنعت استان به صنعت چاپ و صنایع وابسته به آن اختصاص دارد که این امر به ویژه موضوع صادرات در این حوزه، میتواند در رشد و توسعه اقتصادی استان موثر باشد.
وی اضافه کرد: این اداره کل تاکنون برای بیش از ۴۲۰ مجموعه چاپ و صنایع وابسته، مجوز صادر کرده است.
این مسئول درخصوص برنامههای هفته وحدت هم اظهار کرد: یکی از مباحث مهم در ویژه برنامههای هفته وحدت، موضوع مردمی سازی حوزه فرهنگ و توجه به همه شهرستانهای استان است.
مسگرانی ادامه داد: در این راستا در ۹ شهرستان از جمله باخرز، تربت حیدریه، داورزن و طرقبه شاندیز، «شب شعر وحدت» با حمایت تشکلها و انجمن شعر و ادب شهرستانها برگزار میشود.
وی گفت: همچنین در این ایام جشنوارههای موسیقی مقامی و محلی و تجلیل از هنرمندان این حوزه، محافل انس با قرآن کریم و نمایشگاههای آثار هنری خوشنویسی، عکس و نقاشی با موضوع هفته وحدت برگزار میشود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: برگزاری جنگهای شادی، اجرای سرود و موسیقی در شهرستانها و برگزاری شبهای فرهنگی در گناباد و کاشمر، از دیگر ویژه برنامههای هفته وحدت در خراسان رضوی است.
مسگرانی با اشاره به برگزاری رویدادهای ملی، منطقهای و استانی، اضافه کرد: برگزاری سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی (رضوان)، گرامیداشت هزار و پانصدمین سال ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، روز ملی سینما و نیز کنگره ملی شعر «طوس تا نیشابور»، از دیگر برنامههای هفته وحدت است.
وی اظهار کرد: فراخوان جشنوارههای تئاتر استانی رضوان توسط انجمن هنرهای نمایشی استان نیز منتشر شد که در دو بخش صحنهای و خیابانی برگزار خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در آستانه روز ملی سینما، ستاد بزرگداشت روز سینما و شورای سینما استان تشکیل شد.
مسگرانی گفت: در این ایام از بعضی از فعالان حوزه سینما به ویژه افرادی که در دوران دفاع مقدس ۱۲روزه آثاری تولید کردند و نیز از پیشکسوتان حوزه سینمای استان، تجلیل خواهد شد.
وی افزود: ستاد بزرگداشت پانصدمین سال ولادت نبی مکرم اسلام (ص) نیز تشکیل شده است.
ایجاد نخستین مرکز پویانمایی در حوزه فناوریهای جدید
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: توجه به وضعیت شهرستانهای استان و مجتمعها و مراکز فرهنگی و هنری دارای مشکل و فعال سازی آنها، سرکشی از اصحاب فرهنگ و هنر استان و توجه به رویدادهای تاثیرگذار در حوزه بینالملل و کاربستهای فناوریهای جدید از جمله ایجاد کارخانه پویانمایی نیز از اقدامات این اداره کل است.
مسگرانی اظهار کرد: ایجاد کارخانه پویانمایی یا انیمیشن از مصوبات دولت است که پیشنویس این تفاهمنامه نیز پس از برگزاری جلسات مختلف با مدیریت پارک علم و فناوری و بنیاد پویانمایی کشور پیگیری شده است تا نخستین مرکز پویانمایی در حوزه فناوریهای جدید در مشهد ایجاد شود.
وی ادامه داد: تاکنون در این حوزه در استان دو فیلم سینمایی با رویکرد انیمیشن تولید شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به پیشینه استان و مشهد در نگارگری، امسال برای نخستین بار، جشنواره نگارگری رضوی در استان برگزار میشود.