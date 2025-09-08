به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر محمدرضا احمدی سنگر، علی کرد، علیرضا زندیان، محمدرضا صباغیان بافقی، سید محمد پاکمهر، مهرداد گودرزوند چگینی، رحیم کریمی و محسن فتحی به رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مربیان و معلمین مهرآفرین نهضتی ها، حق التدریسی‌ها و غیرانتفاعی‌ها در اجرای قانون جذب نیروی انسانی

تذکر امید نصیبی نماینده ممسنی و رستم و تعداد ۳۲ نفر از نمایندگان به وزیر نفت در مورد لزوم گازرسانی به ۴۰ روستا در شهرستان ممسنی و ۲۵ روستا در شهرستان رستم

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم اجرای طرح وزارتخانه درباره ساخت مدارس سازمان نوسازی مدارس

تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر و تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد لزوم تجهیز توسعه و بهبود امکانات درمانگاه‌های تامین اجتماعی شهرستان خمینی شهر

تذکر هادی محمدپور نماینده گناباد و بجستان و تعداد ۳۵ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در احداث کریدور بین المللی راه آهن چابهار سرخس

تذکر سلام ستوده نماینده مهاباد و تعداد ۴۳ نفر از نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم رسیدگی به کاهش سهمیه سوخت ادوات کشاورزی

تذکر مجید داغری نماینده دشت آزادگان و هویزه به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت تسریع در تخصیص اعتبار لازم جهت پرداخت خسارت به کشاورزان متضرر از سرمازدگی

تذکر فرامرز شاهسواری نماینده هشترود و چاراویماق و تعداد ۲۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم رسیدگی به علت اجرا نشدن دستور رئیس جمهور توسط وزارتخانه وزارتخانه‌ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه

تذکر روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعداد ۲۲ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تکمیل و بهره برداری از جاده قره پیری و اتصال شهر صدرا به بزرگراه شهید محلاتی شهرستان شیراز

تذکر علی اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد ۳۹ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تصریح در تصویب و اجرای طرح حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی فرهنگی

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر و تعداد ۲۵ نفر از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان در مورد ضرورت تسریع در تکمیل و بهره برداری از سالن ورزشی سام و زال در جزیره قشر

تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و تعداد ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد رزوم رسیدگی به کمبود امکانات و مشکلات معلولان در خراسان شمالی

تذکر علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، تفتان، بخش‌های نصرت آباد و کورین به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌های مخابراتی و اینترنت در حوزه انتخابیه خاش