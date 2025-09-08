به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دفاع مقدس ۱۲ روزه فرصتی بود تا هنرمندان تمامی مراکز صداوسیما دست‌به‌کار شده و تولیدات خوبی در حوزه نماهنگ خلق کنند. ایران دلیران درصدد است آثار منتخب را از نگاه مخاطبان معرفی و شکوه و مقاومت ایرانی را در قالب هنر ماندگار کند.

برنامه ترکیبی «ایران دلیران» عنوان برنامه ۱۳ قسمتی است که باهدف حمایت از تولیدات فاخر و ایده‌های برتر در قالب نماهنگ از ۱۶ شهریور از همه مراکز صداوسیما به روی آنتن می‌رود. در این برنامه تأمینی، بعد از پلاتوی دو مجری برنامه و به فواصل؛ نماهنگ‌های تولیدی مراکز استان‌ها که با محتوای دفاع مقدس ۱۲ روزه و جان‌فشانی نیرو‌های مسلح و حمایت بی‌دریغ مردم از ایران اسلامی تولید شده، پخش می‌شود.

در هر برنامه چندین نماهنگ از مراکز صداوسیما پخش و به رأی مستقیم مخاطبان گذاشته می‌شود. مخاطبان با شرکت در رأی‌گیری، نماهنگ برتر را از استان برگزیده و انتخاب می‌کنند. پس از اتمام رأی‌گیری در ۲۰ شهریور، نماهنگ‌های برتر کشور از نگاه مخاطبان انتخاب و به آثار برگزیده هدایایی اختصاص خواهد یافت.

به فراخور کنداکتور پخش، زمان پخش برنامه ۶۰ دقیقه‌ای ایران دلیران در مراکز صداوسیما متفاوت است. این برنامه در صداوسیمای آذربایجان غربی ۹ صبح پخش می‌شود.

مخاطبان صداوسیمای آذربایجان غربی می‌توانند از طریق ارسال شناسه اثر به سرشماره ۳۰۰۰۰۲۳۱۱ از ۴ اثر برگزیده صداوسیمای آذربایجان غربی که عبارت‌اند از آنونس حماسی سرباز وطن با شناسه (۱۲۱۰)، بسته صوتی شهدا با شناسه (۱۲۷۵)، ایرانِ امام حسین (ع) با شناسه (۱۰۱۳) و وطن و تن با شناسه (۱۰۱۴) حمایت کنند.