معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان از تعدیل و کاهشی شدن قیمت مرغ خبر داد و گفت: قیمت مرغ به‌زودی در همدان کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معمولا مرغ در هوای گرم وزن‌گیری کمتری دارد و تلفات آن در تابستان به نسبت فصل بهار و پاییز بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه هر چه هوا معتدل‌تر باشد میزان تولید و وزن گیری مرغ بیشتر خواهد شد، افزود: با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و گرمای هوا و قطعی برق تولید مرغ در کشور کاهش داشت اما در استان همدان میزان تولید مرغ نسبت به مشابه سال گذشته افزایشی بود.

ترکمان با بیان اینکه به‌دلیل کمبود مرغ در سایر استان‌ها و نیز در کشور، به تبع آن این کمبود مرغ بر بازار کل کشور و نیز همدان تاثیر گذاشت و قیمت مرغ افزایشی شد، خاطرنشان کرد: طی جلسات و پیگیری‌هایی که سازمان جهاد کشاورزی و استانداری همدان و عوامل تعزیرات و دست‌اندرکاران موضوع داشتند مقرر شد مرغ تولید همدان در استان به قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شود.

ترکمان با بیان اینکه مرغ تولید شده در خارج از استان تا حدودی قیمت بالاتر داشته و قیمت آن برای برنامه‌ریزی در دست ما نیست، افزود: قیمت مرغ تولیدی سایر استانها نیز نباید بیشتر از ۱۴۰ هزار تومان باشد اما مواردی از بالاتر از این قیمت، در بازار مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت فعلی قیمت مرغ، یادآور شد: در راستای تعدیل این قیمت و کاهش تقاضا پیگیری کرده‌ایم که به‌صورت همزمان روزانه ۱۰ تا ۲۰ تُن مرغ منجمد نیز توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان توزیع شود.

ترکمان گفت: بعد از ایام محرم و صفر، آغاز اعیاد و مناسب‌ها و نیز شروع مسافرت‌های تابستان و تعطیلات نیز باعث شده تا تقاضا بیش از عرضه شود و بر قیمت مرغ در بازار تاثیر بگذارد.

وی متوسط میزان مصرف مرغ روزانه همدان را ۱۴۰ تُن برشمرد و تصریح کرد: این میزان مصرف به تبع اعیاد و مناسبت‌ها بیشتر خواهد بود.

ترکمان میزان کشتار مرغ همدان را مناسب دانست و اظهار کرد: دو شب گذشته ۲۹۳ تُن و ۱۴۵ کیلوگرم مرغ در کشتارگاه‌های طیور همدان کشتار و وارد بازار شده و به دلیل زیاد بودن این کشتار حدود ۱۹ تُن آن به تهران ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت مرغ استان همدان بسیار خوب و فوق‌العاده شده است، خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم که به‌زودی در چند روز آینده بازار استان در رابطه با قیمت مرغ تعدیل و کاهشی شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله نیز به دلیل کاهش و به صفر رسیدن واردات گوشت گوساله افزایشی شد اما در دو سه روز گذشته با پیگیری وزارتخانه مجدد واردات گوشت قرمز گوساله شروع شده است، گفت: با این اقدام در حال حاضر قیمت افزایشی گوشت گوساله متوقف و کاهشی شده است.

وی در رابطه با گوشت گوسفندی نیز تصریح کرد: قیمت گوشت گوسفندی تغییری نداشته و ثابت بوده اگرچه این عدم تغییر قیمت به نفع مصرف‌کننده است اما به ضرر دامداران بوده چرا که طی یک سال گذشته هزینه‌های دامداری افزایش داشته است.

ترکمان اضافه کرد: باید قیمت گوشت گوسفندی طوری شود که تولید گوشت گوسفند برای دامداران مقرون به‌صرفه باشد و بتوانند تولید را تداوم ببخشند ضمن اینکه در این بین به گوشت یارانه‌ای که با ارز دولتی وارد می‌شود نیز نیاز داریم.