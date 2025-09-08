اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو سیزدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، ملیحه جهانگیرنیا ۴۳ ساله که از بیمارستان ولایت به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی تاکید کرد: قرنیه‌های زنده یاد جهانگیرنیا برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست مرحوم برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.