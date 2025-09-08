پخش زنده
یک باند فرودگاه مخفی در یکی از ایالتهای ونزوئلا که برای قاچاق مواد مخدر استفاده میشد منهدم شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، یک باند فرود مخفی واقع در ایالت فالکون در شمال غرب ونزوئلا که برای قاچاق مواد مخدر استفاده میشد، از سوی نیروهای پلیس ملی بولیواری شناسایی و تخریب شد.
این فرودگاه سبک در منطقهای دورافتاده از سوی قاچاقچیان کوکائین احداث شده بود که از طریق آن محمولههای قاچاق مواد مخدر مخصوصا کوکایین منتقل میشد. از این محل بعنوان مکانی لجستیکی مهم برای شبکههای جنایی درگیر در قاچاق مواد مخدر در شمال غربی کشور استفاده میشد.
پس از شناسایی و رصد فعالیتها در این محل و تایید استفاده قاچاقچیان از آن با هماهنگی نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی این محل تخریب شد.
این اقدامها در راستای تلاشهای مداوم دولت ونزوئلا برای ریشهکن کردن سازمانهای جنایتکار و محافظت از جوامع در برابر قاچاق مواد مخدر انجام میشود.