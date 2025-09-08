به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ ارسلان خادمیان، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان به همراه اداره برق گچساران، در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هماهنگی مرجع قضائی، در بازرسی از یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان، موفق به کشف ۷ دستگاه ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) و متعلقات آن شدند.

فرمانده انتظامی گچساران افزود: در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی گچساران در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله تأمین برق در شرایط کنونی جامعه، گفت: با توجه به اوضاع کنونی و نیاز مبرم به برق، مبارزه با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تأکید کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت قاطعانه و قانونی برخورد خواهد کرد. از شهروندان محترم درخواست داریم هرگونه موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.