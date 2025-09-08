پخش زنده
۱۳ نفر امسال در سدهای آذربایجانغربی غرق شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با اشاره به غرق شدن ۱۳ نفر امسال در سدهای استان گفت: متأسفانه بدلیل بی توجهی به تابلوهای نصب شده و اطلاعیههای صادره از سوی شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی که بطور مستمر از سوی صدا و سیما و در بستر فضای مجازی پخش شده، باز هم شاهد غرق شدن تعدادی از جوانان استان در سدها هستیم.
بابک نیک نیا افزود: علاوه بر غرق شدن این تعداد درسدهای استان، از ابتدای امسال ۱۰ نفر دیگر هم در تأسیسات و منابع آبی استان غرق شدند.
نیک نیا، از مردم خواست از شنا کردن در سدها و تأسیسات آبی استان که به لحاظ عملکرد بسیار متفاوتتر از محیطهای قابل شنا هستند، خودداری نمایند و به هشدارهای این شرکت درخصوص ممنوعیت شنا دقت کنند تا شاهد داغدار شدن خانوادهها و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.