به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مراسم محوری بزرگداشت یوم‌الله ۱۷ شهریور ماه در آستان مقدس امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزارشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در این مراسم گفت: همه ما وطیفه و تکلیف داریم تا خون شهدا بویژه شهدای ۱۷ شهریور را پاس بداریم آنان که با غیرت و شجاعت خود در برابر ظالمان زمان ایستادند.

حجت‌الاسلام جلیل محمدی با اشاره به هفته وحدت گفت: جنگ ۱۲ روزه نشان کاملی از وحدت و یکپارچگی مردم سراسر ایران بود اتحادی که شیعه و سنی در کنار هم شکست رژیم پوچ و پوشالی کودک کش اسرائیل را رقم زد.

برگزاری این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور و تبیین نقش این روز تاریخی در پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد.