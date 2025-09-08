به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاووس کریمی با اشاره به تامین ۲۵ دستگاه کولر با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد ریال برای مراکز بهداشت غرب اهواز، گفت: با توجه به اینکه مراکز بهداشتی غرب اهواز روزانه پذیرای هزاران مراجعه‌کننده در حوزه‌های مختلف از جمله مراقبت از مادران باردار، سالمندان، واکسیناسیون کودکان، کنترل بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سلامت محیط و کار، تغذیه و سلامت روان هستند، در چنین شرایطی، فراهم‌سازی محیطی خنک و استاندارد بخشی از وظایف ما محسوب می‌شود.

وی افزود: این کولر‌ها با کیفیت مناسب و متناسب با شرایط خاص اقلیمی اهواز تهیه شده و پس از ورود به انبار مرکز، پیش از توزیع مورد بازبینی و ارزیابی دقیق قرار گرفتند تا از استاندارد بودن و کارایی آنها در ایجاد محیطی مطلوب اطمینان حاصل شود.

کریمی با اشاره به اینکه خرید این ۲۵ دستگاه با حمایت مسئولان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است، اظهار داشت: تأمین ۸۰ کولر دیگر در آینده نزدیک نیز در دستور کار قرار دارد تا همه مراکز بهداشتی زیر پوشش از سیستم سرمایشی مناسب بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز عنوان کرد: همچنین در همین راستا، تعداد زیادی از کولر‌های این مراکز نیز با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال تعمیر و بازسازی شدند.